Найбільший виробник курятини в Україні представив фінансовий звіт

У звіті зазначено, що у минулому році МХП провів 617,9 тис. тонн курятини, що на 9% більше, ніж у 2017 році.

Зокрема, у IV кварталі минулого року компанія виробила 159,4 тис. тонн курятини. Це - на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім виробництва, агрохолдинг збільшив експорт продукту. У 2018 році МХП поставив за кордон 286,8 тис. тонн курятини, що на 30% більше, ніж у 2017 році. Якщо порівнювати показники IV кварталу 2018 і 2017 років, за рік експорт м'яса птиці зріс на 62%.

Кількість країн, у які МХП експортує українську курятину, збільшилася з 60 до понад 80.

У 2018 році МХП зміцнила статус провідного промислового виробника курятини в Україні, коментує показники власник МХП Юрій Косюк.

"Протягом 2018 року ми пережили ще один рік впевненого прогресу у плані нарощування потужностей і продажів, у той же час продовжуючи концентруватися на створенні основи для подальшого розвитку.

Зокрема було покладено початок будівництву 2-го етапу Вінницького птахівничого комплексу з додатковими обсягами виробництва і експорту; запущений наш другий біогазовий комплекс і створений новий Центр інновацій.

Відповідно до нашої стратегії подальшого розширення і зростання за межами України, ми завершили придбання компанії з переробки м'яса птиці та м'ясопереробки зі штаб-квартирою у Словенії на початку 2019 року. Ми також успішно розвиваємо наші міжнародні проекти у Словаччині, Нідерландах і MENA", - заявив Косюк.

Також керівник агрохолдингу вказав на макроекономічні поліпшення в Україні.

"Останніми роками геополітичні і макроекономічні умови в Україні поліпшуються. Зокрема, в Україні спостерігається щорічне зростання ВВП приблизно на 3,0%, а також спостерігається відносна стабільність її валюти і постійний розвиток інвестицій у низці галузей, особливо у сільському господарстві", - підкреслив Косюк.

Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на шосте місце у світовому рейтингу постачальників курятини, обійшовши Росію і Канаду. У ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись лише Бразилії і Таїланду.

Також повідомлялося, що Косюк спровокував Єврокомісію на збільшення імпортних квот для України. Квоти планують підняти з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.