Крупнейший производитель курятины в Украине удвоил экспорт

Среди значимых событий за указанный период МХП отметил покупку 90,69% акций крупнейшего производителя курятины на Балканах “Perutnina Ptuj” (PPJ). Сделка обошлась компании в 221 млн евро.

Помимо развития производственных площадок за пределами страны, производитель курятины “Наша Ряба” наращивал объёмы и в самой Украине. В частности компания завершила ввод в эксплуатацию двух дополнительных производственных площадок (бригад), как часть второй очереди Винницкого птицекомплекса, и в данный момент выращивает птицу в пяти бригадах.

Производство курятины на МХП выросло на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт – увеличился вдвое. При этом цена на продукцию оставалась стабильной – 38,63 грн за 1 кг без учета НДС.

Председатель совета директоров МХП Джон Рич сообщил об уверенности в перспективах компании и несменных ожиданиях.

"МХП продолжает следовать своей стратегии роста, выполняя своевременную и в рамках бюджета реализацию последнего этапа расширения производственных мощностей на Винницком птицекомплексе и завершает важный стратегический шаг по приобретению PPJ.

PPJ - это компания высокого уровня, с сильной управленческой командой и хорошо налаженной работой на главных рынках на Балканах и в Юго-Восточной Европе. Мы видим большие возможности для сотрудничества с командой Perutnina для дальнейшего развития бизнеса в сотрудничестве с Группой компаний МХП.

Наши финансовые результаты в I квартале отражают значительный рост доходов, поскольку новые производственные мощности запущены и включают доходы компании PPJ после ее приобретения. На операционную маржу за I квартал негативно повлияли высокие затраты на оплату труда, которые имели место со второго квартала прошлого года", - сказал он.

Среди ожиданий на 2019 год: увеличение производства курятины на 100 тыс. тонн - до 380 тыс. тонн за счет расширения Винницкой птицефабрики. Кроме того, в МХП ожидают высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Напомним, МХП - одна из двух компаний, допущенных экспортировать свою продукцию в страны ЕС. В общем на долю МХП припадает 88,2% всего экспорта курятины из Украины.