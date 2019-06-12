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Найбільший виробник курятини в Україні подвоїв експорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Найбільший виробник і експортер української курятини, компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка, 12 червня представив неаудований фінансовий звіт за I квартал 2019 року, повідомляє УНН.

Найбільший виробник курятини в Україні подвоїв експорт

Серед значущих подій за вказаний період МХП зазначив купівлю 90,69% акцій найбільшого виробника курятини на Балканах "Perutnina Ptuj" (PPJ). Операція обійшлася компанії у 221 млн євро.

Окрім розвитку виробничих майданчиків за межами країни, виробник курятини "Наша Ряба" нарощував обсяги і в самій Україні. Зокрема компанія завершила введення в експлуатацію двох додаткових виробничих майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького птахокомплексу, і наразі вирощує птицю у п'яти бригадах.

Виробництво курятини на МХП зросла на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, експорт - збільшився вдвічі. При цьому ціна на продукцію залишалася стабільною - 38,63 грн за 1 кг без урахування ПДВ.

Голова ради директорів МХП Джон Річ повідомив про впевненість у перспективах компанії і незмінних очікуваннях.

"МХП продовжує слідувати своїй стратегії зростання, виконуючи своєчасну і у межах бюджету реалізацію останнього етапу розширення виробничих потужностей на Вінницькому птахокомплексі і завершує важливий стратегічний крок з придбання PPJ.

PPJ - це компанія високого рівня, з сильною управлінською командою і добре налагодженою роботою на головних ринках на Балканах і в Південно-Східній Європі. Ми бачимо великі можливості для співпраці з командою Perutnina для подальшого розвитку бізнесу у співпраці з Групою компаній МХП.

Наші фінансові результати в I кварталі відображають значне зростання доходів, оскільки нові виробничі потужності запущені і включають доходи компанії PPJ після її придбання. На операційну маржу за I квартал негативно вплинули високі витрати на оплату праці, які мали місце з другого кварталу минулого року", - сказав він.

Серед очікувань на 2019 рік: збільшення виробництва курятини на 100 тис. тонн - до 380 тис. тонн за рахунок розширення Вінницької птахофабрики. Окрім того, у МХП чекають високі врожаї сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, МХП - одна з двох компаній, допущених експортувати свою продукцію до країн ЄС. Загалом на частку МХП припадає 88,2% всього експорту курятини з України.

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