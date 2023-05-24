Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Норвегию, разозлив россию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Крупнейший в мире военный корабль, авианосец USS Gerald R. Ford, прибыл в среду в Осло для остановки в пути, которую соседняя россия раскритиковала как «нелогичную и вредную» демонстрацию силы, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
337-метровый атомоход водоизмещением более 100 000 тонн вошел в воды Осло где он пробудет несколько дней, прежде чем отправиться в Арктику, где проходят военные учения.
«Визит и присутствие авианосца дает… уникальную возможность развивать наше сотрудничество и тесно сотрудничать с нашим важнейшим союзником, Соединенными Штатами», — говорится в заявлении норвежских военных.
Широко разрекламированный визит, который происходит на фоне обострения напряженности между Западом и россией из-за войны в Украине, подвергся резкой критике со стороны посольства россии.
«На Севере нет проблем, требующих военного решения, и проблем, требующих вмешательства извне», — заявил представитель российского посольства Тимур Чеканов.
«Учитывая, что Осло признает, что россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы кажутся нелогичными и вредными», — добавил он.
Дополнение
Норвегия имеет сухопутную границу с россией на Крайнем Севере, а также морскую границу в Баренцевом море.
Ожидается, что авианосец, который может перевозить до 90 самолетов и вертолетов, будет пришвартован в норвежской столице в течение нескольких дней. Вокруг судна введен большой запрет на воздушное и морское пространство.
По данным онлайн-издания Barents Observer, корабль должен отправиться в Арктику через несколько дней, до старта 29 мая учений «Вызов Арктики», в которых примут участие 150 самолетов из 14 западных стран.