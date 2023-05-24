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Найбільший у світі авіаносець США прибув в Норвегію, розлютивши росію

Найбільший у світі авіаносець США прибув в Норвегію, розлютивши росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Найбільший у світі військовий корабель, авіаносець USS Gerald R. Ford, прибув у середу до Осло для зупинки в дорозі, яку сусідня росія розкритикувала як «нелогічну та шкідливу» демонстрацію сили, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

337-метровий атомохід водотоннажністю понад 100 000 тонн увійшов до вод Осло де він пробуде кілька днів, перш ніж вирушити до Арктики, де проходять військові навчання.

«Візит та присутність авіаносця дає… унікальну можливість розвивати нашу співпрацю та тісно співпрацювати з нашим найважливішим союзником, Сполученими Штатами», — йдеться у заяві норвезьких військових.

Широко розрекламований візит, який відбувається на тлі загострення напруженості між Заходом та росією через війну в Україні, зазнав різкої критики з боку посольства росії.

«На Півночі немає проблем, які потребують військового рішення, і проблем, які потребують втручання ззовні», — заявив представник російського посольства Тимур Чеканов.

«З огляду на те, що Осло визнає, що росія не становить прямої військової загрози для Норвегії, такі демонстрації сили здаються нелогічними і шкідливими», — додав він.

Доповнення

Норвегія має сухопутний кордон із росією на Крайній Півночі, а також морський кордон у Баренцевому морі.

Очікується, що авіаносець, який може перевозити до 90 літаків та гелікоптерів, буде пришвартований у норвезькій столиці протягом кількох днів. Навколо судна запроваджено велику заборону на повітряний та морський простір.

За даними онлайн-видання Barents Observer, корабель має вирушити до Арктики за кілька днів, до старту 29 травня навчань «Виклик Арктики», в яких візьмуть участь 150 літаків із 14 західних країн.

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