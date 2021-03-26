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Крупнейшим сетям заправок рекомендовали снизить цены на бензин

Крупнейшим сетям заправок рекомендовали снизить цены на бензин

Киев  •  УНН

 • 18456 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины рекомендует крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин. Причиной является то, что эти сети необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо и завышают цены для потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета, пишет УНН.

Детали

АМКУ предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации. Рекомендации предоставлены сетям, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

Регулятор рекомендовал этим сетям АЗС принять меры по установлению розничных цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуации на рынке.

Анализ АМКУ установил, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо - на 9,4%.

В то же время, как указано, средние розничные цены на бензиновые марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо - на 12,93%, на автогаз - на 21,15%.

При этом с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановый бензин начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти, добавили в регуляторе.

"Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого "обратного" процесса не происходит", - отмечают в АМКУ.

Добавим

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.

Также Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов активизировать деятельность рабочих групп в проведении совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом горючего в Украине.

Украинские Национальные Новости

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