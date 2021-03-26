Найбільшим мережам заправок рекомендували знизити ціни на бензин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Антимонопольний комітет України рекомендує найбільшим мережам АЗС знизити ціни на бензин. Причиною є те, що ці мережі необ’єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне та завищують ціни для споживачів. Про це повідомила пресслужба Комітету, пише УНН.
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АМКУ надав великим роздрібним мережам обов'язкові до розгляду рекомендації. Рекомендації надано мережам, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco.
Регулятор рекомендував цим мережам АЗС вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ), високооктанові бензини і дизельне пальне на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об'єктивній ситуації на ринку.
Аналізу АМКУ встановив, що в січні-березні 2021 року курс долара США до гривні знизився на 2,8%, середні ціни великого опту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне – на 9,4%.
Водночас, як вказано, середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.
При цьому з 12 березня європейські котирування на дизельне пальне і високооктанові бензини почали знижуватися. А рівень роздрібних цін на інформаційних табло стаціонарних АЗС продовжував зростати, вказали у регуляторі.
"Як показує досвід, вітчизняні оператори роздрібної реалізації пального швидко реагують на збільшення європейських котирувань на нафтопродукти і відразу відображають таку тенденцію на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні європейських котирувань на нафтопродукти такого швидкого "зворотного" процесу не відбувається", – зазначають в АМКУ.
Додамо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд очікує, що стабілізація цін на пальне відбудеться вже наприкінці березня.
Також Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.