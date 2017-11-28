Больше всего вина Украина импортирует из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За 10 месяцев текущего года Украина импортировала вина виноградного на общую сумму 74,8 млн долл. США. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
Основным импортером вина в Украине является Италия. В частности, из Италии было импортировано вина виноградного на 21,8 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров вина в Украине занимает Грузия. Из Грузии за 10 месяцев текущего года было импортировано вина на общую сумму 12,1 млн долл.
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Франция занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Франции по итогам 10 месяцев 2017 составил 9 млн долл.
Также отмечается, что за 10 месяцев текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 26,2 млн долл. США.
Напомним, в этом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда. По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. Однако, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими странам как Грузия, Молдова и Украина.