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Найбільше вина Україна імпортує з Італії

Найбільше вина Україна імпортує з Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За 10 місяців поточного року Україна імпортувала вина виноградного на загальну суму 74,8 млн дол. США. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.

Основним імпортером вина в Україну є Італія. Так, з Італії було імпортовано вина виноградного на 21,8 млн дол.

Друге місце у списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Грузія. З Грузії за 10 місяців поточного року було імпортовано вина на загальну суму 12,1 млн дол.

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Франція посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина із Франції за підсумками 10 місяців 2017 року становив 9 млн дол.

Також зазначається, що за 10 місяців поточного року Україна поставила на експорт вина виноградного на 26,2 млн дол. США.

Нагадаємо, в цьому році, провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду. За словами директора по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, це відіб'ється на вартості європейського вина. Однак, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина такими країнам як Грузія, Молдова і Україна.

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