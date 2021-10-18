Больше всего вакцинированных педагогов в Луганской области, а меньше всего - во Львовской
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине 56% педагогических работников полностью вакцинировано от коронавируса. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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"На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования педагогов. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества", — говорится в сообщении.
Детали
Самый высокий уровень полной вакцинации имеют пять областей и город Киев:
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- Луганская — 79,4%;
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- Харьковская — 70,9%;
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- Черкасская — 70,9%;
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- Полтавская — 69,4%;
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- Киев — 67,7%;
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- Житомирская — 66,9%.
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Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей: Ривненской — 24,5%, Волынской — 22%, Ивано-Франковской — 20,8%, Одесской — 20,1%, Львовской — 19,4%.
Контекст
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. 11 марта 2020 году Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации от COVID-19. Прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer—BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.
Также в июле для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.