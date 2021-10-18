Найбільше вакцинованих освітян у Луганській області, а найменше - у Львівській
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні 56% педагогічних працівників повністю вакциновано проти коронавірусу. Найбільше вакцинованих освітян у Луганській області, а найменше - у Львівській. Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Цитата
"На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників закладів загальної середньої освіти освітян. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян — це 56% від загальної їх кількості", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Найвищий рівень повної вакцинації мають п'ять областей та місто Київ:
-
- Луганська – 79,4%;
-
- Харківська – 70,9%;
-
- Черкаська – 70,9%;
-
- Полтавська – 69,4%;
-
- Київ – 67,7%;
-
- Житомирська – 66,9%.
-
Найбільше невакцинованих освітян залишається у школах п'яти областей: Рівненської — 24,5%, Волинської — 22%, Івано-Франківської — 20,8%, Одеської — 20,1%, Львівської — 19,4%.
Контекст
Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Щеплення роблять вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.
Також у липні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від Johnson & Johnson.