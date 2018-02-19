Больше всего колбасы в 2017 году Украина купила у Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2017 году Украина импортировала колбасу только из стран Европы. При этом больше всего колбасы мы закупили у Испании. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В частности, в январе-декабре 2017 года Украина импортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови, а также готовых пищевых продуктов, изготовленных на их основе на 3 млн 328,5 тыс. долларов. При этом импорт осуществлялся только из Европы.
Среди стран, у которых Украина закупала больше всего колбасы, лидером стала Испания, из которой мы импортировали колбасы на 1 млн 360,6 тыс. долларов. Также много колбасы мы закупали у:
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- Италии - на 517,9 тыс. долларов;
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- Германии - на 506,3 тыс. долларов;
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- Польши - на 462,6 тыс. долларов;
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- Франции - на 251,7 тыс. долларов;
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- Чехии - на 124,9 тыс. долларов.
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При этом, Украина экспортировала колбасы на 1 млн 108,1 тыс. долларов. В страны СНГ - на 513,9 тыс. долларов, больше всего в Азербайджан и Молдову - на 268,2 тыс. долларов и 242,3 тыс. долларов соответственно.
При этом в России Украина экспортировала колбасы на 3,4 тыс. долларов. Импорт из РФ не осуществлялся.
В Европу Украина экспортировала этого вида товара на 44,3 тыс. долларов.
Значительную долю экспорта также заняла Азия, в которую было экспортировано колбасы на 388,7 тыс. долларов. Лидером стала Грузия, куда мы экспортировали колбасы на - 346,9 тыс. долларов.
Напомним, в 2017 году вареная колбаса в среднем подорожала на 15 грн.