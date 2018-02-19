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Найбільше ковбаси у 2017 році Україна купила у Іспанії

Найбільше ковбаси у 2017 році Україна купила у Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У 2017 році Україна імпортувала ковбасу лише з країн Європи. При цьому найбільше ковбаси ми закупили у Іспанії. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Зокрема, протягом січня-грудня 2017 року Україна імпортувала ковбаси та аналогічних виробів із м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові, а також готових харчові продуктів, виготовлених на основі цих виробів на 3 млн 328,5 тис. доларів. При цьому імпорт здійснювався лише з Європи.

Серед країн, у який Україна закуповувала найбільше ковбаси, лідером стала Іспанія, з якої ми імпортували ковбаси на 1 млн 360,6 тис. доларів. Також багато ковбаси ми закуповували у:

  • Італії - на 517,9 тис. доларів;
  • Німеччина - на 506,3 тис. доларів;
  • Польщі - на 462,6 тис. доларів;
  • Франції - на 251,7 тис. доларів;
  • Чехії - на 124,9 тис. доларів.

При цьому, Україна експортувала ковбаси на 1 млн 108,1 тис. доларів. До країн СНД - на 513,9 тис. доларів, найбільше до Азербайджану та Молдови - на 268,2 тис. доларів та 242,3 тис. доларів відповідно.

При цьому до Росії Україна експортувала ковбаси на 3,4 тис. доларів. Імпорт з РФ не здійснювався.

До Європи Україна експортувала цього виду товару на 44,3 тис. доларів.

Значну частку експорту також зайняла Азія, до якої було експортовано ковбаси на 388,7 тис. доларів. Лідером стала Грузія, куди ми експортували ковбаси на - 346,9 тис. доларів.

Нагадаємо, у 2017 році варена ковбаса в середньому подорожчала на 15 грн. 

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