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Больше всего из западных лидеров повлиял на Зеленского: стоит ли украинцам огорчаться из-за отставки Бориса Джонсона?

Больше всего из западных лидеров повлиял на Зеленского: стоит ли украинцам огорчаться из-за отставки Бориса Джонсона?

Киев • УНН

 • 345347 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Британский премьер-министр Борис Джонсон приобрел большую популярность в Украине благодаря твердой позиции и лидерству в противодействии российской агрессии. Тем большей неожиданностью стала его отставка на этой неделе. О том, стоит ли огорчаться из-за смены британского премьера, УНН поговорил с политическим аналитиком Института евроатлантического сотрудничества Владимиром Горбачем.

Цитата

"Однозначного рецепта, что стоит или не стоит что-то делать украинцам, у меня нет. Но считаю, что Борису Джонсону надо отдать должное за его по сути глобальное лидерство, лидерство в западной части мира в деле мобилизации поддержки Украины в ее сопротивлении российскому агрессии", - отметил собеседник УНН.

По его словам, Джонсон вел себя как настоящий политический лидер не только в вопросах военно-безопасной или финансовой помощи Украине - речь идет, прежде всего, о психологической функции лидерства.

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"Он действительно на себя ее взял, и в очень критический момент от его политических решений, от его политических действий, даже политических жестов, включая его визит в Киев в критический момент... он позиционировал себя и стал фактически лидером этого процесса. Поэтому украинцы, конечно, ему очень благодарны и очень его ценят. Я бы сказал, что даже на президента Зеленского Борис Джонсон повлиял больше всех западных лидеров. Именно психологически и именно в критический момент, когда это критически важно было сделать", - говорит специалист.

Детали

По мнению Горбача, такого партнера, как Джонсон – "как политического лидера, как набор психоэмоциональных характеристик и позиций", возможно уже не будет ни в Великобритании, ни в целом на Западе.

"Но, здесь я хотел бы сказать, что мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Потому что теперь от смены премьер-министра Великобритании, как минимум, позиция Великобритании не изменится в ближайшее время, потому что уже заложена стратегия", – считает он.

По словам эксперта, со сменой лидера партии и правительства, политика Великобритании не изменится в отношении Украины, и "что было заложено Борисом Джонсоном, будет продолжать развиваться".

"Мы сочувствуем Борису Джонсону. Но нам точно не надо кричать: "Тревога, все пропало". Ничего не пропало, ничего по большому счету не изменится стратегически для Украины. Поддержка будет продолжаться, кого бы не избрали Консерваторы на должность премьер-министра", - подчеркнул собеседник.

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Относительно кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса как возможного преемника Джонсона, он отметил, что это очень хороший вариант.

"Он в теме Украины, в теме военно-безопасной помощи, уже знаком с Украиной, ее политикумом и т.д. Ему не нужно будет долго вникать в дела, он уже был вовлечен в это дело как правая рука Бориса Джонсона на тот момент, ведь военную помощь организует министерство обороны Великобритании, и обучение украинских военнослужащих британскими инструкторами сейчас на территории Британии – это все тоже министерство обороны, и поставки вооружения и боеприпасов – это тоже министерство обороны. Если это будет Бен Уоллес - это будет чудесно", – говорит специалист, но отмечает, что возможны и другие кандидатуры.

Напомним

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.

Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.

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