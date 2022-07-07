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Найбільше із західних лідерів вплинув на Зеленського: чи варто українцям засмучуватись через відставку Бориса Джонсона?

Найбільше із західних лідерів вплинув на Зеленського: чи варто українцям засмучуватись через відставку Бориса Джонсона?

Київ • УНН

 • 345350 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон набув неабиякої популярності в Україні завдяки твердій позиції і лідерству у протидії російської агресії. Тим більшою несподіванкою стала його відставка цього тижня. Про те, чи варто засмучуватись через зміну британського прем'єра, УНН поспілкувався з політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем.

Цитата

"Однозначного рецепту, що варто або не варто робити українцям, я не маю. Але вважаю, що Борису Джонсону треба віддати належне за його по-суті глобальне лідерство, лідерство у західній частині світу в справі мобілізації підтримки України в її спротиві російській агресії", - зазначив співрозмовник УНН.

З його слів, Джонсон поводив себе як справжній політичний лідер не лише у питаннях військово-безпекової чи фінансової допомоги Україні - йдеться, перш за все, про психологічну функцію лідерства.

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"Він справді на себе її взяв, і у дуже критичний момент від його політичних рішень, від його політичних дій, навіть політичних жестів включно з його візитом до Києва у критичний момент... він позиціонував себе і став фактично лідером цього процесу. Тому українці, звичайно, йому дуже вдячні і дуже його цінують. Я б сказав, що навіть на президента Зеленського Борис Джонсон вплинув найбільше з усіх західних лідерів. Саме психологічно і саме у критичний момент, коли це критично важливо було зробити", - каже фахівець.

Деталі

На думку Горбача, такого партнера, як Джонсон - "як політичного лідера, як набір психоемоційних характеристик і позицій", можливо вже не буде ані у Великій Британії, ані загалом на Заході.

"Але, тут я хотів би сказати, що мавр зробив свою справу, мавр може піти. Бо тепер від зміни прем'єр-міністра Великої Британії, як мінімум, позиція Великої Британії не зміниться найближчим часом, бо уже закладена стратегія", - вважає він.

За словами експерта, зі зміною лідера партії і уряду, політика Великої Британії не зміниться щодо України, і "що було закладено Борисом Джонсоном, буде далі продовжувати розвиватись".

"Ми співчуваємо Борису Джонсону. Але нам точно не треба кричати: "Тривога, все пропало". Нічого не пропало, нічого за великим рахунком не зміниться стратегічно для України. Підтримка буде продовжуватись, кого б не обрали Консерватори на посаду прем'єр-міністра", - наголосив співрозмовник.

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Щодо кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса як можливого наступника Джонсона, він зауважив, що це - дуже хороший варіант.

"Він у темі України,у темі військово-безпекової допомоги, вже знайомий з Україною, її політикумом тощо. Йому не треба буде довго вникати у справи, він вже був залучений в цю справу як права рука Бориса Джонсона на той момент, адже військово-безпекову допомогу організовує міністерство оборони Великої Британії, і навчання українських військовослужбовців британськими інструкторами зараз на території Британії – це все теж міністерство оборони, і постачання озброєння і боєприпасів – це теж міністерство оборони. Якщо це буде Бен Уоллес - це буде чудесно", - каже фахівець, але зазначає, що можливі й інші кандидатури.

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори зрештою вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними із ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Уоллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки в парламентській партії у Вестмінстері, відзначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Уоллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.

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