"Ваша харизма робила підтримку особливою": Зеленський зідзвонився з Джонсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який сьогодні оголосив про відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента України.
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На тлі заяви Джонсона про складення повноважень очільника Консервативної партії Зеленський висловив подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.
"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – зазначив Зеленський.
Додамо
Президент України також розповів Джонсону про ситуацію на фронті. Окрім того, сторони обговорили поточний стан, перспективи українсько-британської співпраці, приділили увагу питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України.
Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів.
Нагадаємо
Сьогодні, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.