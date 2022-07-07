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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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"Ваша харизма робила підтримку особливою": Зеленський зідзвонився з Джонсоном

"Ваша харизма робила підтримку особливою": Зеленський зідзвонився з Джонсоном

Київ • УНН

 • 175031 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який сьогодні оголосив про відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента України.

Деталі

На тлі заяви Джонсона про складення повноважень очільника Консервативної партії Зеленський висловив подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – зазначив Зеленський.

Додамо

Президент України також розповів Джонсону про ситуацію на фронті. Окрім того, сторони обговорили поточний стан, перспективи українсько-британської співпраці, приділили увагу питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України.

Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів.

Нагадаємо

Сьогодні, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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