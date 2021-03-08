Наибольшее количество титульных боев: Кличко попал в уникальный рейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Издание The Ring составил рейтинг боксеров с наибольшим количеством титульных поединков. Место нашлось и представителю Украины, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
Детали
На престижное четвертое место попал бывший боксер “хэвивейта” Владимир Кличко. Украинец провел 29 титульных поединков и разделил четвертое место с мексиканцем Марко Антонио Баррерой, Оскаром Де Ла Хойей и американцем Вирджилом Хиллом.
Украинец в чемпионских боях 25 раз праздновал победу.
Первое место в рейтинге занял Хулио Сезар Чавес, у которого 37 боев за чемпионские титулы. За ним разместился Бернард Хопкинс (36) и Омар Нарваэс (32).
Дополнение
Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы.