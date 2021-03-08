Найбільша кількість титульних боїв: Кличко потрапив до унікального рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Видання The Ring склало рейтинг боксерів з найбільшою кількістю титульних поєдинків. Місце знайшлося й представнику України, передає УНН з посиланням на сайт видання.
Деталі
На престижне четверте місце потрапив колишній боксер “хевівейту” Володимир Кличко. Українець провів 29 титульних поєдинків та поділив четверте місце із мексиканцем Марко Антоніо Баррерою, Оскаром Де Ла Хойєю і американцем Вірджілом Хіллом.
Українець в чемпіонських боях 25 разів святкував перемогу.
Перше місце в рейтингу зайняв Хуліо Сезар Чавес, у якого 37 боїв за чемпіонські титули. За ним розмістився Бернард Хопкінс (36) і Омар Нарваес (32).
Доповнення
Володимира Кличка ввели в Міжнародний зал боксерської слави.