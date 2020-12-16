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Володимира Кличка ввели в Міжнародний зал боксерської слави

Київ • УНН

 • 13989 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Легендарний український боксер Володимир Кличко в результаті голосування був введений в Міжнародний зал боксерської слави, передає УНН з посиланням на “boxingscene.com”.

Володимира Кличка ввели в Міжнародний зал боксерської слави

Один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможець Олімпіади-1996 був обраний членам американської Асоціації письменників, які висвітлюють бокс (BWAA), і групи міжнародних фахівців. Всього 200 чоловік голосували, хто зі спортсменів гідний для включення в зал слави.

“Величезна честь бути членом Залу слави боксу. Неможливо передати всі захоплення, які відчуваєш від запрошення на церемонію в Канастота (місце розташування музею Залу слави — ред.). Для кожного чемпіона величезна честь і радість потрапити в Зал слави. Це неймовірно”, — відзначив Кличко.

Зауважимо, що крім Кличко-молодшого в залі боксерської слави також серед українців раніше був включений його старший брат — Віталій.

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