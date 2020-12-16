Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы

Один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, победитель Олимпиады-1996 был избран членам американской Ассоциации писателей, освещающих бокс (BWAA), и группы международных специалистов. Всего 200 человек голосовали, кто из спортсменов достойный для включения в зал славы.

“Огромная честь быть членом Зала славы бокса. Невозможно передать все увлечения, которые испытываешь от приглашения на церемонию в Канастота (местоположение музея Зала славы — ред.). Для каждого чемпиона огромная честь и радость попасть в Зал славы. Это невероятно”, — отметил Кличко.

Заметим, что кроме Кличко-младшего в зале боксерской славы также среди украинцев ранее был включен его старший брат — Виталий.