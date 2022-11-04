Наиболее жестокие боевые действия сосредоточены на Донбассе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наиболее жестокие боевые действия в течение всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.
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"Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что реальный уровень потерь россии скрывается от российского же общества.
"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационное задание выполнено. А на самом деле в регионах россии и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - подчеркнул глава государства.
Дополнение
российский диктатор владимир путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут призывать россиян, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.