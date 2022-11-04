Найбільш жорстокі бойові дії зосереджені на Донбасі – Зеленський

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"Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", - сказав Зеленський.

Він також додав, що реальний рівень втрат росії приховується від російського ж суспільства.

"Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - наголосив глава держави.

Доповнення

російський диктатор володимир путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в межах мобілізації можуть призивати росіян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.