Найбільш жорстокі бойові дії зосереджені на Донбасі – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", - сказав Зеленський.
Він також додав, що реальний рівень втрат росії приховується від російського ж суспільства.
"Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - наголосив глава держави.
Доповнення
російський диктатор володимир путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в межах мобілізації можуть призивати росіян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.