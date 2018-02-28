Наиболее эффективным в освобождении заложников оказался Медведчук - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Наиболее эффективным в вопросе освобождения украинский заложников оказался кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Президент пояснил, что есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью трехсторонней контактной группы.
"Действительно бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал, и сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хоть одного украинского заложника домой, и мы стараемся задействовать различные каналы коммун, начиная от армии и заканчивая церковью.
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Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Так как решение об освобождение принимает непосредственно Путин", - сообщил Порошенко.