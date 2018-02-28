Наиболее эффективным в освобождении заложников оказался Медведчук - Порошенко

Президент пояснил, что есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью трехсторонней контактной группы.

"Действительно бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал, и сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хоть одного украинского заложника домой, и мы стараемся задействовать различные каналы коммун, начиная от армии и заканчивая церковью.

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Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Так как решение об освобождение принимает непосредственно Путин", - сообщил Порошенко.