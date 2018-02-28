Найбільш ефективним у звільнені заручників виявився Медведчук – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Найбільш ефективним у питанні звільнення український заручників виявився кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Про це на прес-конференції повідомив президент України Петро Порошенко, передає УНН.
Президент пояснив, що є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною тристоронньої контактної групи.
“Дійсно колишній голова СБУ призначив в цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав, і зараз вам наголошую, що я буду працювати будь з ким, хто ефективно зможе повернути хоч одного українського заручника додому, і ми намагаємось задіяти різні канали комун, починаючи від війська і закінчуючи церквою.
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Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Бо рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін”, — повідомив Порошенко.