Самые богатые люди мира потеряли 41 млрд долл. из-за победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. 500 самых богатых людей мира потеряли состояние на 41 млрд долл. после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Согласно расчетам агентства, общее состояние всех миллиардеров из списка Bloomberg сократилось до 4,4 трлн долл.
Американские миллиардеры, которые составляют одну третью часть рейтинга, потеряли 9,3 млрд долл.
Отмечается, что сильнее всего от победы Трампа пострадало состояние самого богатого мексиканского миллиардера - Карлоса Слим Элу. Его активы потеряли в стоимости 9,2% или 5,1 млрд долл.
При этом совокупное состояние других богатейших мексиканцев снизилось на 6,5 млрд долл. Так, Ева Гонда Ривера, которая занимает четвертое место среди мексиканских миллиардеров, потеряла 487 млн долл, следующий за ней в списке Лоренцо Сендра - 397 млн долл.
Напомним, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.
Как сообщал УНН, тысячи американцев вышли на улицы разных городов США с протестами против победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах страны.