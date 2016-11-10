Найбагатші люди світу втратили 41 млрд дол. через перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. 500 найбагатших людей світу втратили статки на 41 млрд дол. після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах в США, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Згідно з розрахунками агентства, загальні статки всіх мільярдерів зі списку Bloomberg скоротилися до 4,4 трлн дол.
Американські мільярдери, які становлять одну третю частину рейтингу, втратили 9,3 млрд дол.
Зазначається, найсильніше від перемоги Трампа постраждали статки найбагатшого мексиканського мільярдера – Карлоса Слім Елу. Його активи втратили у вартості 9,2% або 5,1 млрд дол.
При цьому сукупний стан інших найбагатших мексиканців знизився на 6,5 млрд дол. Так, Єва Гонда Рівера, яка займає четверте місце серед мексиканських мільярдерів, втратила 487 млн дол, наступний за нею в списку Лоренцо Сендра – 397 млн дол.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, закликав націю до об’єднання.
Як повідомляв УНН, тисячі американців вийшли на вулиці різних міст США з протестами проти перемоги мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах країни.