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"Наводила" ракеты рф на оборонные предприятия Кировоградщины: к пожизненному заключению приговорили агента фсб

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. К пожизненному заключению приговорили агента фсб, которая передавала российским спецслужбам локации военной и критической инфраструктуры на Кировоградщине, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте этого года «с поличным» во время фотографирования одного из местных заводов.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ей высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Дополнение

По данным следствия, осужденной является жительница Александрийского района, которую фсб дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения рф. Для сбора разведданных она объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.

Полученную информацию она пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему «связному’. Им оказался ее знакомый – боевик оккупационных группировок рф, воюющий на восточном фронте. Далее он «отчитывался» своему российскому куратору из фсб.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российскими оккупантами.

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