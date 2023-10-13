"Наводила" ракеты рф на оборонные предприятия Кировоградщины: к пожизненному заключению приговорили агента фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. К пожизненному заключению приговорили агента фсб, которая передавала российским спецслужбам локации военной и критической инфраструктуры на Кировоградщине, сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте этого года «с поличным» во время фотографирования одного из местных заводов.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
По материалам украинской спецслужбы суд назначил ей высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.
Дополнение
По данным следствия, осужденной является жительница Александрийского района, которую фсб дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения рф. Для сбора разведданных она объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.
Полученную информацию она пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему «связному’. Им оказался ее знакомый – боевик оккупационных группировок рф, воюющий на восточном фронте. Далее он «отчитывался» своему российскому куратору из фсб.
Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российскими оккупантами.
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