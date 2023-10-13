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"Наводила" ракети рф на оборонні підприємства Кіровоградщини: до довічного ув’язнення засудили агентку фсб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. До довічного ув’язнення засудили агентку фсб, яка передавала російським спецслужбам локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині, повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Доповнення

За даними слідства, засудженою є жителька Олександрійського району, яку фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф. Для збору розвідданих вона об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті. Далі він «звітував» своєму російському куратору з фсб.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

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