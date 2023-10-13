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СБУ: в Одесі затримали російського шпигуна, який влаштувався у благодійну організацію

СБУ: в Одесі затримали російського шпигуна, який влаштувався у благодійну організацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Служба безпеки України затримала інформатора головного управління генштабу зс рф, який влаштувався до міжнародної організації в Одесі, щоб шпигувати за Силами оборони на території регіону, повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Для маскування розвідувально-підривної діяльності, за даними СБУ, чоловік влаштувався водієм до благодійної організації. Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ, вказали у СБУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту, зазначили у спецслужбі.

Слідство встановило, що поплічником агресора виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб рф проводив активну діяльність у проросійських організаціях. Але тоді, після провалу кремлівського проєкту «російської весни» на Одещині, куратори перевели свого поплічника у «режим очікування».

Після 24 лютого 2022 року на фігуранта, як повідомляється, дистанційно вийшов резидент агентурної мережі гру з території рф та «активував» інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі.

З кураторами, як вказано, він контактував через месенджери, під час обшуку у нього вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі інформатору повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Чоловіку загрожує 12 років тюрми.

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