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СБУ: в Одессе задержали российского шпиона, который устроился в благотворительную организацию

СБУ: в Одессе задержали российского шпиона, который устроился в благотворительную организацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала информатора главного управления генштаба вс рф, который устроился в международную организацию в Одессе, чтобы шпионить за Силами обороны на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности, по данным СБУ, мужчина устроился водителем в благотворительную организацию. Действуя под прикрытием, одессит объезжал территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ, указали в СБУ. Также врага интересовали вероятные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта, отметили в спецслужбе.

Следствие установило, что пособником агрессора оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб рф проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но тогда, после провала кремлевского проекта «русской весны» в Одесской области, кураторы перевели своего приспешника в «режим ожидания».

После 24 февраля 2022 года на фигуранта, как сообщается, дистанционно вышел резидент агентурной сети гру с территории рф и «активировал» информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре.

С кураторами, как указано, он контактировал через мессенджеры, при обыске у него изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с доказательствами его переписки с агрессором.

Сейчас информатору сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Мужчине грозит 12 лет тюрьмы.

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