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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводил российские КАБы на защитников Харьковщины: задержан агент военной разведки рф

Наводил российские КАБы на защитников Харьковщины: задержан агент военной разведки рф

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 07:19  •  7569 просмотра

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В Харькове задержан 42-летний агент российской военной разведки, который передавал координаты украинских войск. Злоумышленник фиксировал расположение Сил обороны и отправлял данные куратору с гру рф.

Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки рф. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары России по прифронтовому городу и прилегающих территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, которые привлечены к боевым действиям на Харьковском направлении. Чтобы навести управляемые авиабомбы и ракетное вооружение на локации Сил обороны, российская спецслужба дистанционно завербовала 42-летнего безработного из областного центра,

- говорится в сообщении.

Детали

В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в Телеграмм-каналах. Там на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру) и предложил сотрудничество.

По указанию российского спецслужбиста агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны. Затем он обозначал соответствующие координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял «отчет» своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, что позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск. После документирования каждого шага преступных действий фигуранта он был задержан в собственном доме,

- добавили в СБУ.

Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским гру.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Донеччині затримано зрадника, якому фсб обіцяла 1 млн рублів за координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом18 сентября 2024, 07:19 • 11327 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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