Киев • УНН
В Донецкой области задержан военнослужащий ВСУ, завербованный фсб. Он собирал координаты боевых позиций украинской армии под Покровском в обмен на обещанное вознаграждение в 1 млн рублей.
Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента фсб. Он готовил серию воздушных ударов рф по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города. Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде,
Детали
Отмечается, что в обмен на сотрудничество фсб "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного "вознаграждения", российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.
Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокации передовых позиций ВСУ.
На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором - оперативным сотрудником фсб. Его личность уже установлена.
Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" фсб организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.
Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Расследование продолжается. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В Одесі затримали агента рф, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"16 сентября 2024, 07:13 • 17269 просмотров