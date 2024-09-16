В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

Служба безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб. Злоумышленник готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были временные базы подразделений объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", которые выполняют задачи на южном фронте, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты также планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО.

Чтобы получить геолокации для атак, российская спецслужба дистанционно завербовала 63-летнего одессита, который согласился на сотрудничество в обмен на деньги. Для выполнения вражеских задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. Чтобы передать разведданные агрессору, агент использовал электронную почту.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали разведактивность фигуранта и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск.

Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Одесской области задержаны 4 человека, которые по заданию российских спецслужб поджигали автомобили Сил обороны Украины. Среди задержанных трое несовершеннолетних, им грозит от 8 до 10 лет заключения.