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В Одесі затримали агента рф, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"

В Одесі затримали агента рф, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"

Київ • УНН

 • 18138 перегляди

В Одесі затримано 63-річного агента російських спецслужб, який збирав дані про військові об'єкти для ракетних ударів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

Служба безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб. Зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що окупанти також планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші. Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту.

Співробітники СБУ покроково задокументували розвідактивність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

На Одещині затримано 4 осіб, які за завданням російських спецслужб підпалювали автомобілі Сил оборони України. Серед затриманих троє неповнолітніх, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

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