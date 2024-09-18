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На Донеччині затримано зрадника, якому фсб обіцяла 1 млн рублів за координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом

На Донеччині затримано зрадника, якому фсб обіцяла 1 млн рублів за координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом

Київ • УНН

 • 12832 перегляди

На Донеччині затримано військовослужбовця ЗСУ, завербованого фсб. Він збирав координати бойових позицій української армії під Покровськом в обмін на обіцяну винагороду в 1 млн рублів.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Він готував серію повітряних ударів рф по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста. Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в обмін на співпрацю фсб "гарантувала" своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової "винагороди", російська спецслужба використовувала винятково для вербування зрадника.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником фсб. Його особу вже встановлено.

Крім того, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" фсб організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі затримали агента рф, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"16.09.24, 10:13 • 18138 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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