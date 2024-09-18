На Донеччині затримано зрадника, якому фсб обіцяла 1 млн рублів за координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Він готував серію повітряних ударів рф по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста. Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в обмін на співпрацю фсб "гарантувала" своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової "винагороди", російська спецслужба використовувала винятково для вербування зрадника.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником фсб. Його особу вже встановлено.

Крім того, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" фсб організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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