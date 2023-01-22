Вокруг кремля разместили уже три комплекса ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В москве на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре этих зон – кремль. Об этом сообщает OSINT-аналитика Evergreen Intel, передает УНН.
Сообщается, что третий комплекс ПВО размещен на крыше здания гумвс москвы на улице Петровке, 38.
Аналитики начертили схему размещения систем ПВО, о которых известно. Панцири покрывают территорию в центре которой находится кремль.
Зоны поражения ЗПРК "Панцирь-С1", установленные на крышах:
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- ·мо рф на Фрунзенской набережной;
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- ·административное здание в Тетеринском переулке;
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- гу мвс на Петровке, 38.
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Дополнение
Агентство Bloomberg сообщало, что российские власти стали размещать установки ПВО в Москве и ее пригородах после нескольких атак беспилотников в декабре прошлого года.
О возможном размещении систем ПВО в Москве пишет и американский Институт изучения войны (ISW). По его версии, они появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.