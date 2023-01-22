Вокруг кремля разместили уже три комплекса ПВО

Сообщается, что третий комплекс ПВО размещен на крыше здания гумвс москвы на улице Петровке, 38.

Аналитики начертили схему размещения систем ПВО, о которых известно. Панцири покрывают территорию в центре которой находится кремль.

Зоны поражения ЗПРК "Панцирь-С1", установленные на крышах:



·мо рф на Фрунзенской набережной;



·административное здание в Тетеринском переулке;



гу мвс на Петровке, 38.



Дополнение

Агентство Bloomberg сообщало, что российские власти стали размещать установки ПВО в Москве и ее пригородах после нескольких атак беспилотников в декабре прошлого года.

О возможном размещении систем ПВО в Москве пишет и американский Институт изучения войны (ISW). По его версии, они появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.