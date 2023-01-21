ISW: встановлення ППО на дахах будівель у Москві — чергова спроба Кремля показати росіянам війну

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Кремль, ймовірно, розмістив ППО в Москві якраз заради публікації "провокаційних" зображень, що розповсюдилися в соцмережах, вважають експерти ISW. Таким чином, росіяни намагаються продемонструвати безпосередню небезпеку, яку для них несе війна в Україні.

Малоймовірно, що Кремль вірить у загрозу Москві з боку української армії, швидше за все, це гра напоказ, щоб підготувати інформаційний простір усередині Росії до затяжної війни та подальших жертв.

Ці дії також можуть бути частиною нової інформаційної операції, яка покликана поставити війну в Україні в контекст російського наративу про Велику Вітчизняну війну, йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо

Російська влада стала розміщувати установки ППО в Москві та її передмістях після кількох атак безпілотників у грудні минулого року. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.