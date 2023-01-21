ISW: установка ПВО на крышах зданий в Москве - очередная попытка Кремля показать россиянам войну
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. О возможном размещении систем ПВО в Москве пишет и американский Институт изучения войны (ISW). По его версии, они появились не из-за угрозы атаки украинских дронов, передает УНН.
Детали
Кремль, вероятно, разместил ПВО в Москве как раз ради публикации "провокационных" изображений, распространившихся в соцсетях, считают эксперты ISW. Таким образом, россияне пытаются продемонстрировать непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.
Маловероятно, что Кремль верит в угрозу Москве со стороны украинской армии, скорее всего, это игра напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри России к затяжной войне и дальнейшим жертвам.
Эти действия также могут быть частью новой информационной операции, которая призвана поставить войну в Украине в контекст российского нарратива о Великой Отечественной войне, говорится в отчете ISW.
Напомним
Российские власти стали размещать установки ПВО в Москве и ее пригородах после нескольких атак беспилотников в декабре прошлого года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.