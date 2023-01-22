Навколо кремля розмістили вже три комплекси ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У москві на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцир-С1". У центрі цих зон – кремль. Про це повідомляє OSINT-аналітика Evergreen Intel, передає УНН.
Повідомляється, що третій комплекс ППО розміщений на даху будівлі гумвс москви на вулиці Петрівці, 38.
Аналітики накреслили схему розміщення систем ППО про, які відомо. Панцирі покривають територію у центрі якої знаходиться кремль.
Зони ураження ЗПРК "Панцир-С1", встановлені на дахах:
· мо рф на Фрунзенській набережній;
· адміністративна будівля в Тетеринському провулку;
· гу мвс на Петрівці, 38.
Доповнення
Агентство Bloomberg повідомляло, що російська влада стала розміщувати установки ППО в Москві та її передмістях після кількох атак безпілотників у грудні минулого року.
Про можливе розміщення систем ППО у Москві пише і американський Інститут вивчення війни (ISW). За його версією, вони з'явилися не через загрозу атаки українських дронів.