В отличие от России и Беларуси, у нас во время выборов - есть выбор: Верещук призвала украинцев голосовать

"Все зависит от нас самих. Я понимаю, как важно пойти на выборы. Мы видим пример Беларуси, России, там выборы - без выбора, у нас выбор есть, и за это боролись наши предки, за это стояли люди на Майдане.

Мы сегодня имеем выбор - придите и сделайте его. Спрашивайте, критикуйте, но выбирайте", - призвала политик.

Без выбора граждан, государство не построится, а города не станут лучше, добавила она.

Относительно своей предвыборной кампании, Ирина Верещук отметила, что делала все от себя зависящее.

"Делала все, что от меня зависело. Возможно, могла еще больше, но тем не менее считаю, что не все зависело от меня: это - коронавирус, может быть разная явка, люди опасаются за свое здоровье и я их понимаю", - добавила кандидат на должность мэра Киева.

Как писал УНН, Ирине Верещук эксперты и социологи предрекают выход во второй тур столичных выборов вместе с Кличко.