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На відміну від Росії і Білорусі, у нас під час виборів - є вибір: Верещук закликала українців голосувати

Київ • УНН

 • 9064 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні все залежить від самих українців, а тому важливо визначитися, прийти на дільниці і зробити свій вибір. Про це журналістам заявила кандидат у мери Києва Ірина Верещук, яка прийшла на дільницю і проголосувала, передає УНН.

"Все залежить від нас самих. Я розумію, як важливо піти на вибори. Ми бачимо приклад Білорусі, Росії, там вибори - без вибору, у нас вибір є, і за це боролися наші предки, за це стояли люди на Майдані.

Ми сьогодні маємо вибір – прийдіть і зробіть його. Питайте, критикуйте, але вибирайте", - закликала політик.

Без вибору громадян, держава не побудується, а міста не стануть кращими, додала вона.

Щодо своєї передвиборчої кампанії, Ірина Верещук зазначила, що робила все від себе залежне.

"Робила все, що від мене залежало. Можливо, могла ще більше, але тим не менше вважаю, що не все залежало від мене: це - коронавірус, може бути різна явка, люди побоюються за своє здоров'я і я їх розумію", - додала кандидат на посаду мера Києва.

Як писав УНН, Ірині Верещук експерти і соціологи пророкують вихід у другий тур столичних виборів разом із Кличко.

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