Весной ВСУ будут в Севастополе, Донецке и Луганске – Данилов

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"6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 года он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Большой войны за Независимость", – написал Данилов.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что освобождение каждого метра Луганской области дается очень тяжело – российские оккупанты подвезли много резервов в виде личного состава и техники.

В октябре начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что после зимы начнется завершающий этап войны россии против Украины.