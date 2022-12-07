Весной ВСУ будут в Севастополе, Донецке и Луганске – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Весной украинские военные освободят оккупированные Севастополь, Донецк и Луганск. Такое мнение в Twitter высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.
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"6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 года он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Большой войны за Независимость", – написал Данилов.
Напомним
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что освобождение каждого метра Луганской области дается очень тяжело – российские оккупанты подвезли много резервов в виде личного состава и техники.
В октябре начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что после зимы начнется завершающий этап войны россии против Украины.