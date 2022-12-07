Навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Навесні українські військові звільнять окуповані Севастополь, Донецьк і Луганськ. Таку думку у Twitter висловив cекретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.
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"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність", – написав Данілов.
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що звільнення кожного метру Луганщини дається дуже важко – російські окупанти підвезли багато резервів у вигляді особового складу і техніки.
У жовтні начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що після зими розпочнеться завершальний етап війни росії проти України.