Навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов

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"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність", – написав Данілов.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що звільнення кожного метру Луганщини дається дуже важко – російські окупанти підвезли багато резервів у вигляді особового складу і техніки.

У жовтні начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що після зими розпочнеться завершальний етап війни росії проти України.