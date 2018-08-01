Учения НАТО Noble Partner 2018 начинаются в Грузии

По данным ведомства, в маневрах “примут участие более 3 тысяч военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневровых и боевых элементов”, - говорится в сообщении.

В тренировках будет задействована техника Европейского командования ВС США, которая в конце июля была доставлена ​​по морю в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца — это, в частности, танки MIA2 Abrams, бронетранспортеры Stryker, БМП Bradley.

Учения проводятся Вооруженными силами Грузии при содействии европейского командования ВС США. В июле министр обороны Леван Изория заявил, что Noble Partner 2018 призваны способствовать процессу повышения совместимости Вооруженных сил Грузии стандартам НАТО, обеспечению безопасности и стабильности региона. Высшие должностные лица республики не раз заявляли, что эти маневры не направлены против кого-либо и они призваны способствовать утверждению мира и стабильности в регионе.