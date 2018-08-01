Навчання НАТО Noble Partner 2018 починаються в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Спільні навчання країн-членів і партнерів НАТО Noble Partner 2018 починаються в середу на військовій базі Вазіані в Грузії. Про це повідомила прес-служба Міноборони республіки, передає УНН.
За даними відомства, в маневрах “візьмуть участь понад 3 тисячі військовослужбовців з 13 країн-членів і партнерів НАТО: Грузії, Азербайджану, Вірменії, Великої Британії, Німеччини, Литви, Норвегії, Польщі, США, Туреччини, України, Франції та Естонії. Сценарій цих планових навчань передбачає проведення командно-штабних і польових занять, бойові стрільби, взаємодію маневрових і бойових елементів”, — йдеться в повідомленні.
У тренуваннях буде задіяна техніка Європейського командування ВС США, яка наприкінці липня була доставлена по морю в грузинський порт Поті з румунського порту Констанца — це, зокрема, танки MIA2 Abrams, бронетранспортери Stryker, БМП Bradley.
Навчання проводяться Збройними силами Грузії за сприяння європейського командування ЗС США. У липні міністр оборони Леван Ізорія заявив, що Noble Partner 2018 покликані сприяти процесу підвищення сумісності Збройних сил Грузії стандартам НАТО, забезпеченню безпеки і стабільності регіону. Вищі посадові особи республіки не раз заявляли, що ці маневри не спрямовані проти кого-небудь і вони покликані сприяти утвердженню миру і стабільності в регіоні.