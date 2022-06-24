На прифронтовых и захваченных территориях Украины будет онлайн-обучение – Шмыгаль

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Украине учебный год начнется 1 сентября в офлайн-режиме, однако на прифронтовых и захваченных территориях обучение будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.