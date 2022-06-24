На прифронтовых и захваченных территориях Украины будет онлайн-обучение – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Украине учебный год начнется 1 сентября в офлайн-режиме, однако на прифронтовых и захваченных территориях обучение будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.
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"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей. Безопасная ситуация в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат. Так же как и на оккупированных территориях", — рассказал Шмыгаль.
Детали
Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить довоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях.
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По словам главы правительства, органы местного самоуправления должны:
• организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности;
• создать визуализацию путей к безопасным местам во всех учебных заведениях;
• создать в хранилищах все условия для пребывания и обучения;
• в каждом образовательном учреждении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.
"ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типичных протоколов безопасности, а далее ВГА должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей", — отметил Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать: "Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях".