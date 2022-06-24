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На прифронтових та захоплених територіях України буде онлайн-навчання – Шмигаль

На прифронтових та захоплених територіях України буде онлайн-навчання – Шмигаль

Київ • УНН

 • 227569 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня в офлайн-режимі, проте на прифронтових та захоплених територіях навчання відбуватиметься в онлайн-форматі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на урядовий портал.

Цитата

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях", — розповів Шмигаль.

Деталі

Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.

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За словами глави уряду, органи місцевого самоврядування мають:

• організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;

• створити візуалізацію шляхів до безпечних місць в усіх закладах освіти;

• створити у сховищах всі умови для перебування та навчання;

• у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

"ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі ВЦА мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків", — зазначив Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що дитячі садочки, школи та університети на не прифронтових територіях повинні працювати: "Це важливо, і Уряд зробить все, щоб це відбулося в безпечних умовах".

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