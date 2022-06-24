На прифронтових та захоплених територіях України буде онлайн-навчання – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня в офлайн-режимі, проте на прифронтових та захоплених територіях навчання відбуватиметься в онлайн-форматі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
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"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях", — розповів Шмигаль.
Деталі
Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.
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За словами глави уряду, органи місцевого самоврядування мають:
• організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;
• створити візуалізацію шляхів до безпечних місць в усіх закладах освіти;
• створити у сховищах всі умови для перебування та навчання;
• у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.
"ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі ВЦА мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків", — зазначив Шмигаль.
Шмигаль підкреслив, що дитячі садочки, школи та університети на не прифронтових територіях повинні працювати: "Це важливо, і Уряд зробить все, щоб це відбулося в безпечних умовах".