Натурализованный футболист сборной Украины сменил "Шахтер" на клуб из Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 Марта. УНН. ФК "Коринтианс" подписал контракт с украинским нападающим "Шахтера" и сборной Украины Жуниором Мораес, сообщает УНН со ссылкой на сайт бразильского клуба.
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Спортсмен будет выступать за бразильский коллектив до 31 декабря 2023 года. Другие условия трансфера не разглашаются.
Мораес выступал в клубах украинской Премьер-лиги с 2011 года с небольшими перерывами. За это время он успел поиграть за донецкий "Металлург", "Динамо" и "Шахтер". Мораес трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал титул лучшего бомбардира УПЛ, а также по разу получил со своими командами Кубок и Суперкубок Украины. Всего на счету форварда 345 матчей и 173 забитых мяча.
Заметим, что с марта 2019 года Мораес выступал за национальную сборную Украины, получив гражданство страны. В стане "сине-желтых" его карьера остановилась на цифрах в 11 проведенных матчах и 1 забитом мяче.
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