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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59747 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Натуралізований футболіст збірної України змінив "Шахтар" на клуб з Бразилії

Натуралізований футболіст збірної України змінив "Шахтар" на клуб з Бразилії

Київ • УНН

 • 110562 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. ФК "Корінтіанс" підписав контракт з українським нападником "Шахтаря" і збірної України Жуніором Мораесом, повідомляє УНН з посиланням на сайт бразильського клубу.

Деталі

Спортсмен виступатиме за бразильський колектив до 31 грудня 2023 року. Інші умови трансферу не розголошуються.

Мораес виступав у клубах української Прем'єр-ліги з 2011 року з невеликими перервами. За цей час він встиг пограти за донецький "Металург", "Динамо" та "Шахтар". Мораес тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав титул найкращого бомбардира УПЛ, а також по разу здобув зі своїми командами Кубок та Суперкубок України. Загалом на рахунку форварда 345 матчів і 173 забиті м'ячі.

Зауважимо, що з березня 2019 року Мораес виступав за національну збірну України, отримавши громадянство країни. У стані "синьо-жовтих" його кар'єра зупинилася на цифрах у 11 проведених матчах та 1 забитому м'ячі.

Додамо

Став героєм зустрічі Ліги Європи: Маліновський оформив три результативні дії за "Аталанту".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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