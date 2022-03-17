Натуралізований футболіст збірної України змінив "Шахтар" на клуб з Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. ФК "Корінтіанс" підписав контракт з українським нападником "Шахтаря" і збірної України Жуніором Мораесом, повідомляє УНН з посиланням на сайт бразильського клубу.
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Спортсмен виступатиме за бразильський колектив до 31 грудня 2023 року. Інші умови трансферу не розголошуються.
Мораес виступав у клубах української Прем'єр-ліги з 2011 року з невеликими перервами. За цей час він встиг пограти за донецький "Металург", "Динамо" та "Шахтар". Мораес тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав титул найкращого бомбардира УПЛ, а також по разу здобув зі своїми командами Кубок та Суперкубок України. Загалом на рахунку форварда 345 матчів і 173 забиті м'ячі.
Зауважимо, що з березня 2019 року Мораес виступав за національну збірну України, отримавши громадянство країни. У стані "синьо-жовтих" його кар'єра зупинилася на цифрах у 11 проведених матчах та 1 забитому м'ячі.
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