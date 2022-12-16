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Нацотбор на Евровидение-2023: где смотреть финал

Нацотбор на Евровидение-2023: где смотреть финал

Киев • УНН

 • 900311 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завтра, 17 декабря в 17.00, состоится финал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023". Эфир будет транслировать Суспільне, передает УНН.

Где смотреть финал нацотбора

• телеканал "Суспільне Культура";

• сайт "Суспільне Культура" и "Євробачення";

• ютуб-канал "Євробачення Україна";

• фейсбук-страницы "Євробачення Україна" и Суспільного;

• приложение "Дія".

Кроме того, эфир можно послушать на Радіо Промінь.

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Как голосовать

Победителя финала нацотбора на Евровидение-2023 будут определять жюри и зрители: по 50% результата голосования.

В этом году впервые зрительское голосование пройдет в приложении "Дия". Каждый украинец от 14 лет в Украине или за рубежом сможет проголосовать за своего фаворита. 

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